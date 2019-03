"Es ist wieder Donnerstag": Sperren und Staus in Wiener City erwartet

Am Donnerstag werden in der Wiener Innenstadt wieder rund 3.000 Demonstranten auf die Straße gehen. Es kann daher zu Sperren und Staus im Abendverkehr kommen.

“Es ist wieder Donnerstag” – Am 28. März 2019 werden sich die Teilnehmer der Demonstration in der Innenstadt versammeln und gegen die Regierung protestieren. Der ARBÖ weist darauf hin, dass es zu Staus, Sperren und Verzögerungen kommen kann.

Ab ca. 18:00 Uhr versammeln sich die Demonstranten rund um die Stubenbrücke. Um 18:30 Uhr starten sie über die folgenden Straßen zum Karlsplatz: Am Stadtpark – Am Heumarkt – Schwarzenbergplatz – Prinz-Eugen-Straße – Wohllebengasse – Argentinierstraße – Theresianumgasse – Favoritenstraße – Wiedner Hauptstraße. Am Karlsplatz im Bereich Friedrichstraße und Getreidemarkt ist die Schlusskundgebung geplant.