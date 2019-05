"Es ist wieder Donnerstag": Demo bringt Stau im 1. und 3. Bezirk

In der Inneren Stadt und in Wien-Landstraße werden erhebliche Verzögerungen erwartet.

In der Inneren Stadt und in Wien-Landstraße werden erhebliche Verzögerungen erwartet. ©APA/HELMUT FOHRINGER

In der Inneren Stadt und in Wien-Landstraße werden erhebliche Verzögerungen erwartet. ©APA/HELMUT FOHRINGER

Am Donnerstag wird in der Wiener Innenstadt wieder demonstriert. In der City und in Wien-Landstraße werden erhebliche Staus im Wiener Abendverkehr erwartet.

Ab zirka 18.30 Uhr wird wieder die Demo “Es ist wieder Donnerstag” stattfinden. Laut ÖAMTC muss mit Staus im Wiener Abendverkehr im Innenstadtbereich und in Wien-Landstraße gerechnet werden. Die Route der Demonstranten wird von der Invalidenstraße über Ungargasse – Beatrixgasse – Salesianergasse – Strohgasse – Veithgasse – Rennweg – Schwarzenbergplatz – Parkring zum Dr. Karl Lueger-Platz/Stubenring führen. Dort findet die Abschlusskundgebung statt.

Laut ÖAMTC müssen Autofahrer auf den Strecken Hintere Zollamtsstraße, Ungargasse, Rennweg, Prinz-Eugen-Straße, Schwarzenbergplatz, Lothringerstraße, Franz-Josefs-Kai, Praterstraße und Untere Donaustraße Verzögerungen einplanen.