"Es geht oft nur um Zentimeter": Einblicke in die Partnervermittlung

Wie funktioniert das eigentlich mit der professionellen Partnervermittlung? Partnervermittler und Schlussmacher Peter Treichl gibt in seinem Buch "Es geht oft nur um Zentimeter" tiefe Einblicke aus der Praxis.

Partnervermittler Peter Treichl ist seit über 20 Jahren im Geschäft. Genauso lange wie er als Partnervermittler im Geschäft ist, so oft hört er auch den Satz "Wieso finde ich niemanden?". Eine oder besser gesagt viele Antworten auf diese Fragen hat Treichl über die Jahre gefunden. Aufgeschrieben hat er sie in seinem Buch "Es geht oft nur um Zentimeter".

Einsicht in Partnervermittlung: Zwischen Fremdscham und Aha-Moment

Während dem Lesen durchlebt man die verschiedensten Phasen. Einerseits Schock und Fremdscham. Sagen Leute tatsächlich so etwas über ihre Partnervorschläge? Haben sie sich bei dem Treffen tatsächlich so verhalten? So kann es schon vorkommen, weil der Partnervorschlag einen (!) Zentimeter zu klein oder ein (!) Jahr zu alt ist.