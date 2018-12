Es geht los: Die Sternsinger ziehen wieder durch Wien

“Unsere Welt braucht Jugendliche, die sich auf den Weg machen, um die Welt zu verändern,” so Papst Franziskus. Rund 85.000 Kinder und Jugendliche nehmen diesen Aufruf zum Anlass, von Tür zu Tür zu ziehen und Geld für notleidende Menschen zu sammeln. Papst Franziskus lobte die Sternsinger als “Anwälte der Armen und Notleidenden”. Beim Neujahrsgottesdienst von Papst Franziskus in Rom werden heuer auch vier Kinder aus der Wiener Pfarre “Maria Drei Kirchen” am 1. Jänner die österreichischen Sternsinger vertreten.

In 20 Ländern kommen die Sternsingerspenden zum Einsatz, beispielsweise auf den Philippinen. Bildung für Straßenkinder, Nahrung und sauberes Trinkwasser für Bauernfamilien und die Verteidigung der Menschenrechte werden hier unterstützt.

Sternsinger: Spende ist absetzbar

Die Dreikönigsaktion, das Hilfswerk der Katholischen Jungschar, kümmert sich um den Einsatz der Spendengelder. Jährlich werden die Finanzen von unabhängigen Wirtschaftsprüfern kontrolliert. Das österreichische Spendengütesiegel garantiert Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung. Alle Sternsingergruppen haben einen Ausweis dabei. Hier lässt sich leicht erkennen, ob sie im Auftrag der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar unterwegs sind. Sternsingerspenden sind steuerlich absetzbar.

Weitere Informationen zur Sternsingeraktion 2019 gibt es hier.

Die Besuche der Sternsinger in Wien

27.12.2018, 09:30 – Sternsingerempfang bei Christoph Kardinal Schönborn (Wollzeile 2, 1010 Wien)

28.12.2018, 10:30 – Sternsingerbesuch bei Bundeskanzler Sebastian Kurz (Bundeskanzleramt, 1010 Wien)

29.12.2018, 13:00 – Sternsinger/innen aus ganz Österreich bei HBP Alexander van der Bellen (Hofburg, 1010 Wien)

29.12.2018, 11:45 – Besuch bei Eishockeycracks der Vienna Capitals (Albert Schultz Eishalle, Attemsgasse 1, 1220 Wien)

01.01.2019, 10:00 – Sternsinger/innen beim Neujahrsgottesdienst mit Papst Franziskus, (Petersdom, Rom)

04.01.2019, 10:00 – Sternsingerbesuch bei Bundesminister Dr. Heinz Faßmann (Minoritenplatz 5, 1014 Wien)

04.01.2019, 19:15 – Sternsingerbesuch in der Pause beim Match HC TWK Innsbruck : HCB Südtirol Alperia (TIWAG Area, Olympiastraße 10, 6020 Innsbruck)

07.01.2019, 12:00 – Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Juliane Bogner-Strauß (Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien)

07.01.2019, 15:00 – Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Beate Hartinger-Klein (Stubenring 1, 1010 Wien)

08.01.2019, 11:00 – Sternsingerbesuch bei Bundesminister Hartwig Löger (Johannesgasse 5, 1010 Wien)

08.01.2019, 15:00 – Sternsinger/innen besuchen das Europaparlament (Vizepräsident Wieland/Österr. MEPs) (Brüssel)

09.01.2019, 09:30 – Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Elisabeth Köstinger (Stubenring 1, 1010 Wien)

09.01.2019, 13:15 – Sternsingerbesuch bei Bundesministerin Karin Kneissl (Minoritenplatz 8, 1010 Wien)