Erwachen am Wiener Flughafen läuft langsam an

Nach einer corona-bedingten Ruhephase kehrt nun langsam wieder mehr Leben am Wiener Flughafen ein. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Passagierzahlen nach wie vor sehr niedrig.

Am Flughafen Wien wird wieder geflogen, Normalität herrscht jedoch noch lange nicht. Während im Vergleichszeitraum 2019 rund 100.000 Passagiere pro Tag abgefertigt wurden, rechnet man im heurigen Sommer lediglich mit 5.000 bis 10.000 Tausend Passagieren pro Tag. Wir haben am Wiener Flughafen unter anderem nachgefragt, wie die derzeitige Situation aussieht, wie es mit den Sicherheitsmaßnahmen aussieht und was die Zukunft bringen könnte.