Erstmals großes Schulschlusskonzert mit heimischen Acts

Als Anerkennung für das "Durchhaltevermögen" der Schüler im zweiten Corona-Schuljahr, lädt Bildungsminister Faßmann am 28. Juni zum "österreichweit ersten SchulSchlussKonzert" mit Künstlern wie Pizzera & Jaus, DJ Ötzi, Alle Achtung und Tina Naderer.

Der ORF überträgt die Veranstaltung aus dem Bundesgymnasium Zehnergasse in Wiener Neustadt live.

Faßmann lädt zum Schulschlusskonzert

"Es ist mein persönliches Anliegen, den Schülerinnen und Schülern, die in den letzten Monaten auf so vieles verzichten mussten, zum Abschluss dieses Schuljahres noch etwas Unbeschwertheit und Ausgelassenheit mitzugeben." Ein gemeinsames Konzert zum Schulschluss scheine ihm genau die richtige Möglichkeit, wird Faßmann in einer Aussendung des Ministeriums zitiert. "Wer weiß, vielleicht setzen wir mit diesem Konzert den Startschuss zu einem jährlichen Fixpunkt im Schulkalender."