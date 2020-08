Erstmals Drohnen an Österreichs Grenzen im Einsatz

Derzeit läuft ein Drohnen-Pilotversuch an der Grenze zu Ungarn und Slowenien mit mehr als 40 Drohnen. Innenminister Nehammer machten sich am Mittwoch selbst ein Bild von den Flugobjekten.

Anlässlich des bevorstehenden Starts des Drohnen-Testbetriebs an den Grenzen zu Ungarn und Slowenien hat Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) Mittwochmittag den Grenzübergang im burgenländischen Nickelsdorf besucht. Die Polizei führte ihm und den Medien dabei vier Drohneneinsätze vor. Das Pilotprojekt mit mehr als 40 Drohnen und 90 Operatoren beginnt Ende August und dauert bis Ende des Jahres.

"Die Drohnen werden in Zukunft eine wesentliche Verstärkung für die Polizei sein. Derzeit befinden sich rund 120.000 Migranten an der EU-Außengrenze und entlang der Westbalkanroute. Wir haben daher ein dreistufiges Sicherheitsnetz - die EU-Außengrenze, die Staaten des Westbalkans und die österreichische Grenze - initiiert, um bestmöglich auf eine erneute Flüchtlingswelle vorbereitet zu sein", sagte Nehammer in Nickelsdorf.