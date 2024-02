Erstes vollelektrisches Notarzteinsatzfahrzeug Österreichs für Berufsrettung Wien unterwegs

Gesundheitsstadtrat Peter Hacker und der Leiter der Wiener Berufsrettung, Rainer Gottwald, stellten am Donnerstag das erste Elektro-Notarzt-Einsatz-Fahrzeug (NEF) Österreichs vor. Der Mercedes-Benz eVito ist ab sofort als erstes vollelektrisches Notarzteinsatzfahrzeug auf Wiens Straßen unterwegs.

"Durch die Umstellung werden mehr als 8 Tonnen an CO2 pro Jahr eingespart. Das Fahrzeug wird über eine eigene E-Tankstelle in der Station geladen, der Strom wird zum Großteil durch die hauseigene Photovoltaikanlage am Dach der Rettungsstation gewonnen", heißt es am Donnerstag via Aussendung. Bislang sind fünf Rettungsstationen mit Photovoltaikanlagen ausgestattet. Die PV-Panele beliefern die Stationen mit eigens produzierten Strom und sollen den Energiebedarf der jeweiligen Station bis zu einem Drittel abdecken. Laut Aussendung werden durch die PV-Anlagen jährlich bis zu 40 Tonnen an CO2 eingespart. "Durch das erste vollelektrische Notarzteinsatzfahrzeug Österreichs geht Wien voran und setzt einen weiteren wichtigen Beitrag zu einer klimaneutralen Stadt”, so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker über die neuen Fahrzeuge.