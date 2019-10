Erstes BIPA OUTLET eröffnet im Parndorf Fashion Outlet

BIPA goes Parndorf heißt es ab sofort im Parndorf Fashion Outlet. Ab 10. Oktober 2019 finden smarte Shopper dort auch die Drogeriemarkt-Kette - mit einer Filiale, die es so noch nie gab.

Das sogenannte "B%PA OUTLET" ist weder optisch noch haptisch mit den anderen BIPA Filialen zu vergleichen. Beliebte Produkte und das moderne B%PA OUTLET Shopdesign locken ins Beauty Shopping Paradies.

Was das B%PA OUTLET zu bieten hat

Der einzigartige Shop in Parndorf bietet erstmals eine bunte Produktvielfalt im Fashion Outlet. Beauty-Fans kommen dank zahlreicher Düfte sowie Haar-, Gesicht-, Mund- und Körperpflegeprodukte auf ihre Kosten. Natürlich darf dekorative Kosmetik nicht fehlen – ein breites Sortiment rund um Make-up wartet darauf ausprobiert zu werden. Smartes Shopping ist im B%PA OUTLET auch in Sachen Mode möglich.

Ob Strumpfhosen, Sonnenbrillen, Taschen, Körbe oder Accessoires, Fashionistas ergattern im neuen Store die besten Deals. Ein weiteres Highlight sind die großen Aktionen im Bereich Haushaltsartikel - auch E-Geräte diverser Art sind im B%IPA OUTLET zu unschlagbaren Preisen solange der Vorrat reicht erhältlich. Jede Woche findet sich ein neues Angebot im B%PA OUTLET – das Eröffnungsangebot umfasst eine Kaffeemaschine um 15 statt 35 Euro.

Eröffnungsangebote und Aktionen im ersten Parndorf-BIPA

Das B%PA OUTLET bietet BIPA Artikel zu vergünstigten Preisen an. Attraktive Produkte, die es in den herkömmlichen Stores nicht gibt, können in Parndorf im modernen Store ab sofort geshoppt werden. Zu finden ist das neue Outlet von BIPA im Village der Shoppinglandschaft im Shop 28.

Mehr zum Parndorf Fashion Outlet

Das Parndorf Fashion Outlet bietet in rund 80 Shops mehr als 100 Mode- und Lifestyle-Marken auf einer Einkaufsfläche von ca. 23.000 m². Bei einer riesigen Auswahl an Damen-, Herren- und Kindermode sowie Schuhen und Accessoires lässt es sich das ganze Jahr bei Rabatten bis zu 70 Prozent entspannt von Montag bis Mittwoch, 9:30 Uhr bis 20:00 Uhr, Donnerstag & Freitag von 9.30 Uhr bis 21:00 Uhr sowie Samstag von 9:00 Uhr bis 18:00 Uhr shoppen. An Sonn- und Feiertagen hat das Parndorf Fashion Outlet geschlossen.

Für das optimale Shoppingerlebnis und eine Stärkung zwischendurch stehen diverse Cafés und Restaurants zur Verfügung. Das Outlet Center erfuhr in den letzten Jahren ein Re-Design, das ganz im Zeichen des Wiener Jugendstils steht. Das Parndorf Fashion Outlet ist eine der größten Outlet-Destinationen Europas und liegt an der Ostautobahn A4 und ist direkt über die Ausfahrt Neusiedl am See - Gewerbepark (Exit 45) zu erreichen. Die Fahrtzeit von Wien Zentrum nach Parndorf beträgt 30 Minuten.