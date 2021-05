Erster X-Wagen der Wiener U-Bahn heißt "FeliX"

In der Bundeshauptstadt wird künftig ein neuer U-Bahn-Zug unterwegs sei, der später auch fahrerlos die U5 bedienen wird. Auch der Name für die erste Garnitur steht nun fest: FeliX.

Der neue U-Bahn-Zug firmiert unter der Typenbezeichnung X-Wagen. Nun wurde mittels Onlinevoting auch ein "richtiger" Name für die erste Garnitur vergeben. Diese wird "FeliX" heißen. Das teilten die Wiener Linien am Donnerstag mit.

FeliX: Name ging als Sieger aus Onlinevoting hervor

Rund 44.000 Menschen beteiligten sich an der Abstimmung. 40 Prozent von ihnen stimmten für den Siegernamen. Auf den Plätzen landeten MaXi, Xandi und Xenia.

"Der Name Felix kommt aus dem Lateinischen und steht für 'glücklich' und 'erfolgreich'. Nach der ersten Testfahrt kann ich sagen, dass die zwei Begriffe perfekt zum neuen X-Wagen passen", befand Öffi-Stadtrat Peter Hanke (SPÖ). Der Name soll an die jeweiligen Zugsenden geklebt werden.