Erster Todestag: Drei kuriose Fakten über Stephen Hawking

Der Tod von Stephen Hawking jährt sich am 14. März 2019 zum ersten Mal. Doch Stephen Hawking war nicht nur ein Physik-Genie. Es gibt auch einige kuriose Dinge, die es über ihn zu wissen gibt.

1. Stephen Hawking soll seine eigene Roboterstimme geliebt haben: 1985 verlor Stephen Hawking sein Sprachvermögen. Ab diesem Zeitpunkt musste er eine Computerstimme per Wangenmuskeln steuern. Forscher sollen ihm angeboten haben, seine Roboterstimme durch eine menschlichere zu ersetzen. Doch Hawking lehnte ab – für ihn wurde die Roboterstimme zu seinem Markenzeichen.

2. Stephen Hawking mochte nackte Frauen: Hawking war keinesfalls prüde. Er soll des Öfteren in Sexclubs in Kalifornien gesichtet worden sein. Dabei waren auch Krankenschwestern und enge Freunde an seiner Seite.