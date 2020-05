Erster Prosecco-Automat Wiens aufgestellt

In Zeiten von Corona wird so mancher Geschäftsmann kreativ. Die Kunstgalerie Desiderio N° 1 in der Inneren Stadt hat gerade einen Proseccoautomaten installiert - es ist der erste Wiens und steht ab sofort zur Verfügung.

"Wir müssen uns alle an Abstandsregeln, Maskenpflicht und Hygieneverordnungen halten, und da ist der "kontaktlose" Erwerb unseres Proseccos via Automat die einfachste und sicherste Variante. Die Corona Krise mag uns vieles nehmen, aber nicht die Fähigkeit zu genießen", erklärt Farbod Sadeghian, Geschäftsführer von Desiderio N° 1 seine Idee.

Prosecco aus dem Automaten: 24/7 verfügbar

Prosecco ist damit ab sofort täglich und 24 Stunden am Tag verfügbar - unabhängig von den Geschäftszeit. Die Getränke kommen natürlich temperiert aus dem Automaten. In Kürze soll das Angebot außerdem um "erstklassige italienische Vorspeise-Spezialitäten" ergänz werden, "um auch verwöhnte Kunden zufrieden zu stellen", heißt es in der Aussendung am Montag.

Jeder 100. Kunde gewinnt zusätzlich zu seinem Einkauf weitere drei Flaschen - jeweils eine der drei Prosecco-Sorten.

(Red.)