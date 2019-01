Erster Lotto-Millionär des Jahres kommt aus Wien

Ein Wiener konnte gestern den ersten Doppeljackpot des Jahres knacken und freut sich nun über 2,8 Millionen Euro.

Bei der Ziehung am Dreikönigstag ist der erste Lotto-Millionär des Jahres gekrönt worden: Mit einem in Wien aufgegeben Schein wurde ein Sechser-Doppel-Jackpot in der Höhe von 2,8 Millionen Euro im Alleingang geknackt.