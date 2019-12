Erster Landtag mit DAÖ drehte sich wieder um Ibiza

Die Sitzungsinitiatoren NEOS kritisierten beim heutigen Landtag in Wien die neue Fraktion DAÖ und verteilten Schokobarren. Themen waren wieder Ibiza und die FPÖ im Allgemeinen.

Klubförderung für DAÖ kritisiert

Wiederkehr kritisierte die Klubförderung für die neue Fraktion: "Geld, das die Wienerinnen und Wiener dafür zahlen müssen, dass jetzt eine Fraktion mehr pro Strache ist." Die Steuerzahler dürften nicht die Dummen sein, forderte er. Wiederkehr erkundigte sich zudem beim geschäftsführenden Wiener FPÖ-Obmann Dominik Nepp, wie hoch dessen Spesenkonto sei und wie viel die Goldbarren der Wiener FPÖ Wert seien. Die NEOS, so versicherte er, hätten nur Goldbarren aus Schokolade - von denen er einige prompt an die blaue Fraktion verteilte.

Schadenfreude Richtung FPÖ

Der nicht amtsführende FPÖ-Stadtrat Maximilian Krauss hielt zunächst fest, dass die Freiheitlichen nicht nur finanziell, sondern auch politisch geschädigt worden seien. Zwar sei das, was in Ibiza gesagt worden sei, falsch - jedoch: "Die politische Verantwortung ist ja auch nicht mehr in unseren Reihen zu finden." Er attackierte seinerseits die NEOS. Diese hätten selbst Spenden etwa von Hans Peter Haselsteiner erhalten. Außerdem habe die Skandalisierung bei den Casinos Austria nur dazu beigetragen, dass diese jetzt einen tschechischen Eigentümer hätten.

FPÖ verteidigte Goldbarren-Kauf

Kritik am Kauf von Goldbarren - die bis vor kurzem in einer Pension in Osttirol eingelagert waren - wies er zurück. Man habe in zehn Jahre damit einen Gewinn von 70 Prozent erzielt: "Wir legen gut an und sie regen sich als angebliche Wirtschaftspartei darüber auf." Auch die Grünen, so wetterte Krauss, seien angesichts der Ermittlungen um den ehemaligen Planungssprecher Christoph Chorherr "tief drinnen im Spendenskandal". Die neue Allianz für Österreich wurde vom blauen Stadtrat hingegen verschont.