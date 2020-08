Erster Corona-Fall im Bundeskanzleramt

Im Bundeskanzleramt gibt es einen Coronafall. EinSupportmitarbeiter steckte sich im privaten Umfeld an.

Dienstbetrieb ist nicht beeinträchtigt

Nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses des Supportmitarbeiters sei umgehend die Informationskette gestartet worden, teilte ein Sprecher des Kanzleramtes der APA am Samstag mit. Auch wenn alle Kontaktpersonen in seinem Umfeld negativ getestet wurden, sind die unmittelbaren Kontaktpersonen (K1) in Quarantäne. Der Dienstbetrieb sei durch den Corona-Fall nicht beeinträchtigt.