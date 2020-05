Erster Budgettag im Nationalrat unspektakulär beendet

Am Dienstag ist der erste Budgettag im Nationalrat relativ ruhig beendet worden.

Durchaus in ruhigen Bahnen hat sich am Abend Tag eins der Budgetdebatte im Nationalrat bewegt. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) konnte sich über die Aufstockung ihres Budgets freuen, mit der es gelungen sei, den befürchteten "stillen Tod der Justiz" abzuwenden. Freilich glaubt zumindest die FPÖ noch nicht so recht daran, erwartet man doch Einnahmenausfälle in der Justiz durch die Coronakrise.