Erste Verhandlungsrunde um Handels-KV endet ohne Einigung

Die erste Runde der KV-Verhandlungen für die Angestellten und Lehrlinge im Handel ist am Donnerstag nach rund fünf Stunden ohne Ergebnis zu Ende gegangen.

Gewerkschaft nach erster Runde "enttäuscht und verärgert"

Außer Streit gestellt haben die Sozialpartner die Inflationsrate mit einem Wert von 2,1 Prozent für die vergangenen 12 Monate von Oktober 2020 bis September 2021. Die Gewerkschaft zeigte sich "enttäuscht und verärgert" über die erste Verhandlungsrunde. "Es gibt keine Bereitschaft, auf unser Forderungsprogramm einzugehen. Die berechtigten Forderungen, welche insbesondere die Bedürfnisse weiblicher Beschäftigter berücksichtigen, wurden einfach mit dem lapidaren Hinweis abgetan, KV-Politik sei keine Frauenpolitik", so die gewerkschaftliche Chefverhandlerin Anita Palkovich von der GPA in einer Aussendung. "Es ist bislang keinerlei Wertschätzung gegenüber den Leistungen der Handelsangestellten im vergangenen Jahr spürbar", sagte der Vorsitzende des Wirtschaftsbereichs Handels in der Gewerkschaft GPA, Martin Müllauer. Wenn man nicht über "spürbare Verbesserungen und Zukunftsfragen" verhandeln könne, werde jedenfalls nicht die Attraktivität der Branche verbessert.