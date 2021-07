Erste Reisewelle: Lange Wartezeiten an den Grenzen

Heute rollte nach Angaben des ÖAMTC die erste Reisewelle dieses Sommers vom Norden kommend Richtung Adria, was lange Wartezeiten an den Grenzen mit sich brachte.

Schon am Freitagvormittag mussten sich Autofahrer an einigen Grenzübergängen in Geduld üben. Ferienbeginn ist ja unter anderem in Ostösterreich und dem deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen.