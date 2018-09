Erste "Lange Nacht der Bars" am 20. Oktober in Wien: Diese zwölf Bars sind mit dabei

Bei der ersten "Jim Beam Lange Nacht der Bars" am 20. Oktober steht alles im Zeichen der Barkultur. In zwölf Wiener Bars warten neue Cocktailkreationen, beeindruckende Bartender und Special-Entertainments auf alle Nachtschwärmer. Tickets sind bereits erhältlich.

Seit 1. August läuft der Vorverkauf für die “Jim Beam Lange Nacht der Bars”, die erstmals am 20. Oktober 2018 ab 19.00 Uhr in Wien stattfindet. Um 15,00 Euro ist man dabei, beim Ticketkauf wird die erste Bar als Startpunkt gewählt, dort gibt es dann auch einen Jim Beam Welcome Drink. Inkludiert ist außerdem ein Shuttleservice zwischen den zwölf teilnehmenden Wiener Bars sowie viele Entertainment-Specials und Musikprogramme.

Erste “Lange Nacht der Bars” in Wien: Diese Bars sind mit dabei

Die verstecktesten, die coolsten, die kleinsten und die exklusivsten Bars sind am 20. Oktober mit dabei: DAS 1090, HEUER am Karlsplatz, Barfly’s, Roberto American Bar, 26°EAST Bar, Nightfly’s American Bar, D-bar im The Ritz-Carlton, Mr. Mendez, Halbestadt, Chilinos, Addicted to Rock Bar und Burger und Sparky’s. In Summe ergibt sich aus der Location-Liste somit der perfekte Night-Guide für jeden Besucher.