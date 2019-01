Erste Landung einer Sonde auf der Rückseite des Mondes geglückt

Die erste Landung einer Sonde auf der Mond-Rückseite ist geglückt. Das Manöver galt zwar als schwierig, doch die junge Weltraumnation China hat es am frühen Donnerstagmorgen geschafft.

Erstmals in der Geschichte ist eine Raumsonde auf der Rückseite des Mondes gelandet. Die chinesische “Chang’e 4” setzte am frühen Donnerstagmorgen um 3.26 Uhr am Aitken-Krater in der Nähe vom Südpol des Erdtrabanten auf. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Xinhua. Der Staatssender CCTV sprach von einer erfolgreichen Landung.