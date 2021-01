Erste Klausur der rot-pinken Stadtregierung in Wien

Wiens erste rot-pinke Stadtregierung hat ihre erste Klausur vor sich. Beim eintägigen Treffen im Rathaus am Mittwoch stehen wohl Coronahilfen im Mittelpunkt.

Premiere in der Wiener Kommunalpolitik: Die frischgebackene rot-pinke Regierungskoalition geht erstmals in Klausur. Am morgigen Mittwoch beraten Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), das rote Regierungsteam und NEOS-Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr bei einem Treffen im Rathaus anstehende Themen. Wobei es im Prinzip nur einen Schwerpunkt gibt: Corona und die Folgen.