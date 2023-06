Erste Hitzewelle bringt schwere Gewitter und Hagel

Für Mittwoch und Donnerstag herrscht laut GeoSphere Austria eine Hitze- und Gewitterwarnung in Österreich. Stellenweise kann es zu kräftigen Unwettern mit Sturm, Hagel und Starkregen kommen.

Sturm und Hagel: Gewitterwarnung für Mittwoch und Donnerstag

In der schwülen Luft können am Mittwoch und Donnerstag stellenweise kräftige Gewitter entstehen, mit Starkregen, Sturmböen und Hagel. In der Nacht auf Freitag zieht außerdem von West nach Ost eine Kaltfront durch, mit teils kräftigen Regenschauern und Gewittern.

35 Grad im Juni waren früher deutlich seltener

"Dass im Juni 35 Grad erreicht werden, kommt in Österreich seit Ende der 1990er-Jahre alle ein bis zwei Jahre vor", so Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria. "Früher war das deutlich seltener. Von den 1950er-Jahren bis Mitte der 1990-er Jahre gab es durchschnittlich nur alle fünf Jahre in einem Juni 35 Grad oder mehr in Österreich."

Die höchste in einem Juni im Messnetz der GeoSphere Austria registrierte Temperatur war 38,6 Grad, am 20. Juni 2013 in Waidhofen an der Ybbs in Niederösterreich. Den frühsten 35er gab es am 30. Mai 2017 in Horn in Niederösterreich.