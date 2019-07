Erste Hilfe bei Badeunfällen: "Nichts tun wäre schlimmer"

Gefahren beim Baden werden unterschätzt. Wenn es hart auf hart kommt, ist rasche Hilfe und Wiederbelebung durch Ersthelfer entscheidend.

Ertrinken ist zweithäufigste Todesursache bei Kindern

Sofort die Rettung alarmieren

Gerät ein Mensch im Wasser in Not, sollten Helfer zuerst den Rettungsdienst unter 144 alarmieren. "Am besten reicht man dem Ertrinkenden einen Rettungsschwimmreifen, eine Boje, ein Surfbrett oder einen anderen schwimmenden Gegenstand, an dem er sich festhalten kann", rät Dr. Gabriele Lerche, die stv. Chefärztin der Johanniter. Keinesfalls sollte man sich selbst in Gefahr bringen. "Ertrinkende schlagen in ihrer Angst häufig um sich oder klammern so stark, dass sie auch den Retter unter Wasser ziehen", so Lerche weiter.