Erste Herztransplantation in Wien jährt sich zum 40. Mal

40 Jahre nach der ersten erfolgreichen Herztransplantationen in Wien werden mittlerweile fast 1.800 Eingriffe durchgeführt.

"Es ist mystisch und sehr schön, wenn ein Herz in einem neuen Körper zu schlagen beginnt", so die Anästhesistin Edda Tschernko über jenen Moment, der vor 40 Jahren in Wien erstmals gelungen ist.

Herztransplantation: Drei Viertel der Patienten männlich

Seit Beginn haben Herztransplantationen am AKH und der MedUni als medizinischer Erfolg gegolten, mit bislang 1.783 durchgeführten Operationen und einer Überlebensrate von 81 Prozent nach einem Jahr sowie 75 Prozent nach zehn Jahren, wie es am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Wien verlautbart wurde. Kürzlich erhielt ein Kind mit einem angeborenen Herzdefekt nur wenige Stunden zuvor ein neues Herz, wie Daniel Zimpfer, der Leiter der Universitätsklinik für Herzchirurgie, mitteilte. Jährlich werden dort 40 bis 50 Patienten behandelt, von denen 30 bis 40 Prozent zeitweise ein mechanisches Herz erhalten. Damit zählt Wien zu den bedeutendsten Herzprogrammen in Europa. Die Behandlung erstreckt sich vom Säuglings- bis ins hohe Erwachsenenalter, wobei der durchschnittliche Patient rund 50 Jahre alt ist und über 75 Prozent der Patienten Männer sind.