Erste große Tagung des Wiener Klimarats - Verkehr und Energie im Fokus

Vor über einem Jahr hat Wien einen Klimarat eingerichtet. Nun hat dieser erstmals in großer Runde getagt. Vertreter und Vertreterinnen der Wissenschaft, der Verwaltung und Wirtschaft sowie von Interessensvertretungen trafen sich, um über die Herausforderungen im Klimaschutz zu diskutieren. Im Zentrum standen die Bereiche Energie und Verkehr.

Der Klimarat solle in jenen Fragen beraten, die relevant seien, um den Klimawandel hintanzuhalten, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nach der ersten Sitzung. Als wichtig für die Zukunftsstrategie sei etwa der Bereich Verkehr genannt worden, betonte er. Hier sei zum Beispiel der Ausbau des öffentlichen Verkehrs von Bedeutung - an dem weiter gearbeitet werde, wie er versicherte. Auch auf die bereits in die Wege geleitete Errichtung von sogenannten Mobilitätsstationen, an denen etwa Sharing-Modelle angeboten werden, verwies er.