Erste Bank Open: Tsitsipas nimmt Wien ins Visier

Stefanos Tsitsipas, einer von gleich sieben Top-Ten-Spielern, die beim Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle antreten, hat sein Antreten in St. Petersburg zurückgezogen. Der Grieche informierte am Montag darüber, dass er etwas verletzt war. "Ich hatte eine kleinere Verletzung in meinem Bein, aber ich hatte ein MRI und es wurde ordentlich überprüft", so der French-Open-Halbfinalist.