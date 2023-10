Erste Bank Open in Wien: Thiem trifft auf Stefanos Tsitsipas

Die Auslosung für die Erste Bank Open in Wien brachte für die österreichischen Tennisspieler Dominic Thiem und Sebastian Ofner anspruchsvolle Gegner in der ersten Runde.

Titelverteidiger Dominic Thiem wird in seinem ersten Match auf den viertgesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas treffen. Thiem hat bereits zehn Duelle gegen Tsitsipas gespielt, wobei Tsitsipas im Head-to-Head 5:5 ausgeglichen hat. Das Match verspricht Spannung.

Hammerlose für Thiem und Ofner in Wien

Der Steirer Sebastian Ofner, der mit einer Wildcard ins Hauptfeld des Turniers gelangt ist, steht in der ersten Runde dem fünftgesetzten Deutschen Alexander Zverev gegenüber. Obwohl Ofner in den beiden bisherigen Begegnungen gegen Zverev auf Grand-Slam-Niveau unterlegen war, glaubt er an seine Chancen und freut sich über die Gelegenheit, beim größten Tennis-Turnier Österreichs anzutreten.