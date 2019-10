Erste Bank Open in Wien: Dennis Novak vergab große Chance auf Achtelfinale

Dennis Novak hat am Mittwoch die große Chance vergeben, nach 2017 zum zweiten Mal ins Achtelfinale des ATP-500-Turniers in Wien einzuziehen. Der Niederösterreicher musste sich dem angeschlagenen Gael Monfils (FRA-4) nach 97 Minuten mit 6:2,5:7,3:6 geschlagen geben.

Novak ließ angeschlagenen Monfils noch aus seinen Fängen

"Ich finde, dass ich sehr gut begonnen habe und einen sehr guten ersten Satz gespielt habe. Auch wenn er dann am Ende mit seinen Mätzchen begonnen hat", meinte ein enttäuschter Novak und echauffierte sich etwas über den Auftritt des französischen Stars. "Meiner Meinung nach, was der da heute auf dem Platz abgezogen hat, war ein bisserl übertrieben. Wenn er in die Ecke geht und fast anfängt zum Weinen oder geweint hat und dann nach der Verletzungspause rauskommt und mir jeden zweiten Aufschlag reinhackt, finde ich komisch."

"Kein Moment der Freude"

Für Novak, der in Wien gernr den aufgrund seiner Möglichkeiten überfälligen Schritt in Richtung Top 100 gesetzt hätte, lässt nun die Saison bei den Challengern in Eckenthal, Bratislava sowie nun fix in Ortisei ausklingen. Ob er mit Touringcoach Knowle weiterarbeitet, ist noch nicht festgelegt. Danach wird sich Novak zunächst konditionell in Wien auf die neue Saison vorbereiten und noch vor Weihnachten nach Australien fliegen.