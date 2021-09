Erstaufnahmezentrum Traiskirchen: Corona-Cluster wurde etwas größer

Einen kleinen Anstieg gab es mit Blick auf den Corona-Cluster im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen (Bezirk Baden). Ein Fall ist dazugekommen, insgesamt sind es nun 70 Fälle.

Zentrum in Türnitz mit 14 Corona-Fällen konfrontiert

Im Pflege- und Betreuungszentrum Türnitz (Bezirk Lilienfeld) blieb es bei 14 Fällen. In einem Kindergarten im Bezirk Melk waren es am Donnerstag neun Infizierte (am Vortag acht). Ebenso viele gab in einer derartigen Einrichtung im Bezirk St. Pölten-Land sowie in einem Laufhaus im Bezirk Wiener Neustadt, was jeweils keine Veränderung bedeutete.