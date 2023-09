In Niederösterreich wurde ein Wolf erschossen und in der Donau entsorgt.

Erschossener Wolf in der Donau: Ermittler geben auf

Im Fall des im Juli in der Donau bei Tulln entdeckten erschossenen Wolfs wird es keine juristischen Konsequenzen geben. Das Verfahren wurde abgebrochen, so Leopold Bien, Sprecher der Staatsanwaltschaft St. Pölten. Es hätten sich "keine Ermittlungsansätze zur Täterausforschung ergeben", hieß es am Mittwoch.

Erhebungen waren zunächst gegen Unbekannt wegen vorsätzlicher Schädigung des Tier- oder Pflanzenbestandes gelaufen.

Entdeckt wurde das Tier am 11. Juli. Einer veterinärmedizinischen Untersuchung zufolge wurde der Wolf durch einen gezielten Schuss getötet. Das Projektil dürfte laut früheren Polizeiangaben aus einem Jagdgewehr gestammt haben.