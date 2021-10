Erschöpftes Paar von Rax gerettet

Ein slowakisches Paar ist am Samstagnachmittag auf der Rax in Bergnot geraten und musste von der Bergrettung gerettet werden.

Der 47-Jährige und die 36-Jährige waren erschöpft und wussten nicht, wie sie vom Haidsteig wieder ins Tal gelangen, berichtete die Bergrettung Reichenau am Sonntag. Eine Kletterin, die zufällig an den beiden vorbeikam, half ihnen zum Ausstieg des Haidsteigs. Von dort brachten Bergretter das Paar ins Tal und anschließend zu ihrem Auto in Prein an der Rax (Bezirk Neunkirchen). Verletzt wurde niemand.