"Erschieße alle AMS-Mitarbeiter": Frau nach Drohung angezeigt

Weil das AMS die Zahlungen eingestellt hatte, zuckte eine 34-Jährige in Wien am Telefon komplett aus.

Der Unmut einer Frau in Wien über eingestellte Zahlungen vom AMS war groß. Mit der Ansage, sie werde alle AMS-Mitarbeiter erschießen, ging die 34-Jährige aber zu weit.

AMS-Mitarbeiter am Telefon mit Erschießen bedroht: Anzeige

Nach der telefonischen Drohung am Dienstag gegenüber einem Angestellten des Arbeitsmarktservices klopfe die Polizei an der Tür der Dame - die sich "aufrichtig" entschuldigte, wie es am Mittwoch hieß.