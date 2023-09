Errichtung von Ein-Richtungs-Radweg in Wiener Wundtgasse

Am Dienstag, dem 19. September wird mit der Errichtung eines Ein-Richtungs-Radweges in der Wiener Wundtgasse zwischen dem Emil-Behring-Weg und der Rosenhügelstraße im 12. beziehungsweise 23. Bezirk begonnen.

In der Wiener Wundtgasse zwischen dem Emil-Behring-Weg und der Rosenhügelstraße wird in Fahrtrichtung Am Rosenhügel, auf der Seite der geraden Hausnummern, auf einer Länge von etwa 250 Metern, ein zwei Meter breiter, baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg errichtet. Zudem wird die bestehende Grünfläche im Einmündungsbereich Wundtgasse/Rosenhügelstraße vergrößert. Im Zuge der Bauarbeiten wird die Fahrbahn definitiv instandgesetzt.