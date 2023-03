Eröffnung von erweitertem Black-Hawk-Hangarvorfeld in NÖ

Der Montag hatte die Eröffnung der Erweiterung des Hallenvorfelds "Apron IV" der "Black Hawk-Halle IV" im niederösterreichischen Langenlebarn im Gepäck.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) hat am Montag die Erweiterung des Hallenvorfelds "Apron IV" der "Black Hawk-Halle IV" und der Befestigung des Rollwegs am Fliegerhorst Brumowski in Langenlebarn in Niederösterreich eröffnet. Um für den Zulauf von drei weiteren Transporthubschraubern gerüstet zu sein, wurden unter anderem sechs Hubschrauberabstellflächen mit Betankungsflächen samt Rollgassen errichtet, hieß es in einer Aussendung.