Erntehelfer-Plattform vermittelte 2.500 Personen

Die Erntehelfer-Plattform Lebensmittelhelfer.at konnte bereits 2.500 Personen an Österreichs Bauern vermitteln. 300 rumänische Erntehelfer wurden bisher nach Österreich eingeflogen.

Über die Plattform Lebensmittelhelfer.at sind bisher 2.500 Arbeitskräfte in Österreich vermittelt worden. Um routinierte Saisonkräfte ins Land zu holen, organisierten Tiroler Gemüsebauern und Marchfelder Spargelbauern zwei Flüge mit rund 300 rumänischen Erntehelfern. Den Betrieben fehlten zu Beginn der Coronakrise wegen der Grenzschließungen tausende osteuropäische Arbeitskräfte.

Die Zwischenbilanz zur Lebensmittelhelfer-Plattform sei "sehr positiv", hieß es aus dem Landwirtschaftsministerium zur APA. Vor allem kleinere und mittlere Betriebe würden von der Vermittlungsplattform profitieren. In der Lebensmittelverarbeitung war der Arbeitskräftebedarf dann doch nicht so hoch wie erwartet, weil der Großteil der osteuropäischen Arbeitskräfte gehalten werden konnte oder ausländische Tages- und Wochenpendler weiterhin über die Grenze nach Österreich konnten.

4.000 Arbeitskräfte gebraucht

Das Einfliegen von rumänischen Erntehelfern in Tirol Mitte April führte zu Kritik von SPÖ, FPÖ und Gewerkschaft. Ein Erntehelfer wurde auch positiv auf den Coronavirus getestet. Der Tiroler Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) stellte dann weitere Erntehelfer-Flüge infrage. Heute Abend werden 138 rumänische Erntehelfer für die Marchfelder Spargelbauern mit einer AUA-Maschine am Wiener Flughafen landen. Der Niederösterreichische Gemüsebauverband würde gerne weitere Erntehelfer per Flugzeug oder Korridorzug aus Rumänien nach Österreich holen, weil noch Hunderte Arbeitskräfte fehlen würden.