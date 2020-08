Ein betagtes Paar wurde leblos in einem Wohnhaus in Ernstbrunn aufgefunden.

Ernstbrunn: Zwei Tote in Wohnhaus gefunden

Am Dienstagvormittag wurden zwei Personen tot in einem Wohnhaus in Ernstbrunn aufgefunden. Die Ermittlungen laufen, da ein Verbrechen laut Polizei vorerst nicht ausgeschlossen werden konnte.

In einem Wohnhaus in Ernstbrunn (Bezirk Korneuburg) sind am Dienstagvormittag zwei Tote aufgefunden worden. Ob ein Verbrechen oder ein Unfall vorlag, stand vorerst nicht fest.

Die Tatortgruppe war an der Arbeit, teilte Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. "Heute"-online berichtete, dass ein Mann und eine Frau tot seien.

Tote in Wohnhaus in NÖ gefunden: Betagtes Paar starb

Baumschlager hat am Nachmittag bestätigt, dass ein Mann und eine Frau starben. Es handelte sich dem Polizeisprecher zufolge um ein betagtes Paar, das in einer Lebensgemeinschaft war.

Die Tatortgruppe sicherte in der Katastralgemeinde Maisbirbaum von Ernstbrunn Spuren. Mit einem Ergebnis der Auswertung werde am frühen Abend gerechnet, sagte Baumschlager.