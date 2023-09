Erneutes Auslieferungsersuchen: Waldhäusl stimmte zu

Die Staatsanwaltschaft (StA) Wien hat erneut um die Auslieferung von Niederösterreichs Zweitem Landtagspräsidenten Gottfried Waldhäusl ersucht. Anders als in einer abweichenden Causa im April bzw. Mai stimmte Waldhäusl nun selbst einer strafrechtlichen Verfolgung zu, wie er der APA bestätigte.

Im Schreiben der Staatsanwaltschaft wird betont, dass das Auslieferungsersuchen an den Landtag für die Hemmung der Verjährung notwendig sei. Zusatz: "Mag auch der Tatverdacht in diesem frühen Verfahrensstadium noch wenig konkret sein."

Waldhäusl wehrte sich gegen Vorwürfe

Waldhäusl wehrte sich indes gegen die in einer anonymen Anzeige erhobenen Vorwürfe. Kritik gab es auch an der Staatsanwaltschaft, die aus seiner Sicht "Narrenfreiheit" habe. Er wolle, "dass diese Drecksgeschichten aufhören". "Den Glauben an die Justiz verliert man immer mehr", sagte der FPÖ-Politiker zu APA. Der Auslieferung zugestimmt habe er im Sinne einer raschen Aufklärung.

Abgelehntes Auslieferungsansuchen

Wegen Aussagen Waldhäusls in einer Sendung auf oe24.tv und in Verbindung mit einer Anzeige wegen Verhetzung war bereits im April ein Auslieferungsansuchen der Staatsanwaltschaft Wien an den Landtag ergangen. Der Freiheitliche selbst gab damals keine Zustimmung, das Begehren wurde in der Sitzung vom 25. Mai mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ abgelehnt.