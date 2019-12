Erneuter Dämpfer für Austria Wien: 1:1 gegen WAC

Im Kampf um den Einzig in die Meisterrunde musste die Wiener Austria den nächsten Rückschlag hinnehmen. Der Tabellensiebente kam trotz Führung zu Hause gegen den WAC nicht über ein 1:1 hinaus.

Alexander Grünwald brachte die Austria vor 6.753 Zuschauern in Führung (10.), Goalgetter Shon Weissman gelang in der Schlussviertelstunde aber noch der Ausgleich (77.). Der WAC geht als Tabellenvierter einen Punkt hinter Rapid ins neue Jahr. Der Rückstand auf Spitzenreiter Salzburg beträgt 13 Zähler, der Vorsprung auf die Austria deren zehn.

Austria-Trainer Christian Ilzer musste gegen seinen Ex-Club wegen einer Fußverletzung auf den zuletzt starken Benedikt Pichler verzichten. Anstelle des Mittelfeldmannes, der in den jüngten Partien gegen Hartberg (5:0) und Rapid (2:2) getroffen hatte, stand erstmals der 18-jährige Patrick Wimmer in der Startformation.

Der WAC begann weitgehend mit demselben Team, das am Donnerstag in der Europa League ein 2:2 bei der AS Roma erreicht hatte. Einzig Marcel Ritzmaier kam nach seiner Erkrankung statt Christopher Wernitznig in die Mannschaft, wurde aber zur Pause ausgewechselt. Beide Teams hatten möglicherweise ein letztes Mal ihre umworbenen Stürmerstars mit an Bord. Im Gegensatz zu Weissman blieb Austrias Christoph Monschein aber wirkungslos.