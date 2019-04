Erneute Verhandlungen über Fluglotsen-Gehälter in Wien-Schwechat

Das Ringen um einen neuen Kollektivvertrag für Fluglotsen wurde am Donnerstagnachmittag bei der Austro Control fortgeführt.

Seit 14.00 Uhr laufen am Donnerstag wieder Verhandlungen um höhere Bezüge und verbesserte Arbeitsbedingungen für die gut tausend Fluglotsen. Die bisherigen Gespräche waren ohne Einigung unterbrochen worden und deshalb auch von einer größeren Protest-Betriebsversammlung begleitet, die am 25. März zu Flugabsagen und zahlreichen Verspätungen am Flughafen Wien-Schwechat und im gesamten heimischen Luftraum gesorgt hat.