Erneut Wolf in Tirol zum Abschuss freigegeben

Auf einer Alm in Tirol sollen mehrere Rinder bei der Flucht vor einem Wolf abgestürzt sein. Nun hat die Tiroler Landesregierung erneut einen Wolf zum Abschuss freigegeben.

In der Nähe der Alm im Tiroler Spertental bei Kirchberg im Bezirk Kitzbühel war zuletzt anhand von Tierkot (Losung) bereits ein Wolf genetisch nachgewiesen worden, begründete das Land Tirol die Abschussfreigabe. Damit galten in dem Bundesland vorerst sieben Abschussverordnungen für Wölfe.

Rinder sollen in Tirol bei Flucht vor Wolf abgestürzt sein

all

all

self

self

Experten bezweifeln Rechtmäßigkeit von Abschussverordnungen für Wölfe

Das Raubtier Wolf lässt vor allem in Tirol regelmäßig die Emotionen hochkochen, Bauern beklagten zigfache Schafsrisse. Auch von einer zunehmenden Verunsicherung in der Bevölkerung wegen Wolf (und Bär) war die Rede. Im Februar hatte der Landtag mehrheitlich eine Gesetzesnovelle beschlossen, die eine Tötung durch Verordnung und nicht mehr per Bescheid erlaubt. Vorangegangene Bescheide waren vom Gericht mehrmals aufgehoben worden, nachdem Umweltschutzorganisationen diese erfolgreich beeinsprucht hatten.