Erneut Wolf in Oberösterreich erschossen

Im Unteren Mühlviertel im Bezirk Perg wurde am Dienstagmorgen ein Wolf in einer Entfernung von 45 Metern von einem Wohnhaus entfernt erschossen, gab das Land Oberösterreich in einer Pressemitteilung bekannt.

Es handelt sich um das zweite Tier, das seit Inkrafttreten der neuen Wolfsmanagementverordnung des Landes am 1. Juli in Oberösterreich erlegt wurde. Bereits Anfang November wurde eine Wölfin freigegeben und erfolgreich erlegt.

Wolf in Oberösterreich 45 Meter entfernt von einem Wohnhaus erschossen

Die Entscheidung, den Risikowolf zu töten, erfolgte aufgrund der Gefährdung eines Wohnhauses in unmittelbarer Nähe. Das Land Oberösterreich betont, dass der Abschuss in Übereinstimmung mit dem geltenden Rechtsrahmen und den Bestimmungen zum Schutz von Mensch und Tier getroffen wurde. Die Wolfsmanagementverordnung wurde eingeführt, um den Umgang mit Wölfen in Oberösterreich zu regeln und Konflikte zwischen Mensch und Tier zu minimieren.

Die erneute Tötung eines Wolfes wirft jedoch erneut Fragen zur Effektivität dieser Verordnung auf und unterstreicht die kontinuierliche Herausforderung, einen angemessenen Ausgleich zwischen dem Schutz von Wildtieren und den Bedürfnissen der ansässigen Bevölkerung zu finden. Der Vorfall wird nun von den zuständigen Behörden untersucht, um die genauen Umstände und den Hintergrund des Abschusses zu klären. Es bleibt abzuwarten, wie sich dieser Vorfall auf die Diskussion über den Schutz des Wolfes und den Umgang mit potenziell gefährlichen Wildtieren in Österreich auswirken wird.