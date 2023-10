Erneut Wohnungseinbrüche mit ätzender Säure in Wien

In Wien mehren sich seit Anfang des Monats wieder die Fälle von Einbruchsdiebstählen in Wohnungen unter Verwendung von ätzender Säure.

Die Polizei warnt davor, mit der zum Beschädigen der Schlösser verwendeten Substanz - zum Beispiel Salpetersäure - in Kontakt zu kommen, dabei könnten Verletzungen entstehen.

Türschlösser mit Säure zersetzt

Einbrüche in Wien

Die jüngsten Einbrüche nach dieser Vorgehensweise wurden nun in den vergangenen Tagen in Leopoldstadt, Brigittenau und Floridsdorf verübt. Polizeisprecher Philipp Haßlinger berichtete am Samstag von bisher vier neuen Taten.