Erneut Überschwemmungen im Großraum Wien nach schweren Unwettern

Im Großraum Wien gingen in den vergangenen Stunden erneut schwere Unwetter mit Starkregen nieder. Allein im Bezirk Baden gab es mehr als 130 Feuerwehreinsätze. Weitere Regenschauer und Gewitter sind zu erwarten.

Im Osten Österreichs sind am Montagabend erneut teils heftige Unwetter niedergegangen. Betroffen war vor allem der Großraum um Wien. Allein im Bezirk Baden gab es mehr als 130 Feuerwehreinsätze, wie das Bezirksfeuerwehrkommando mitteilte. Die Aufräumarbeiten dauerten bis am Dienstag in die frühen Morgenstunden.