Erneut Trafik-Überfall in Graz

Am Donnerstag ereignete sich der zweite Trafik-Überfall in Graz binnen zwei Tagen

Ein Mann bedrohte am Donnerstagabend eine Angestellte im Bezirk Andritz mit einer Pistole. Dann entriss er ihr das Mobiltelefon und flüchtete. Bereits am Mittwoch wurde eine Trafik überfallen. Anfang August kam es bereits zu einem Überfall auf eine Tankstelle im Bezirk Weiz. Ermittler vermuten da einen Zusammenhang mit einem Überfall auf eine Tankstelle im burgenländischen Kemeten Donnerstagfrüh.

Trafik-Angestellte wollte bei Überfall Polizei anrufen

Im Fall Graz-Andritz hatte der Täter die Trafik in der St. Veiter Straße gegen 17.40 Uhr betreten, um sich einige Rubbellose zu kaufen. Wenig später kehrte er erneut in das Geschäft zurück und nahm sich noch ein paar Rubbellose. An der Kassa sagte er dann zur Angestellten: "Gib mir das Geld, das ist ein Überfall." Zudem zückte er eine Pistole und richtete sie auf die Frau. Diese griff zu ihrem Mobiltelefon, um die Polizei zu rufen, doch das entriss ihr der Täter und rannte damit davon.