Erneut Lotto-Gewinner aus Oberösterreich

Ein Spielteilnehmer oder eine Spielteilnehmerin aus Oberösterreich hat erneut einen Lotto-Sechser erzielt. Beim Joker gab es dagegen erneut keinen Gewinner. Am Sonntag geht es daher um einen Joker-Fünffachjackpot.

Der Lotto-Quicktipp, der in der Nähe von Linz gespielt wurde, enthielt in einem der beiden Tipps die exakten "sechs Richtigen" und war somit 1 Million Euro wert.

Oberösterreich bei Lotto-Sechsern an der Spitze

Kein Sechser bei LottoPlus-Ziehung

Bei der Mittwochsziehung von LottoPlus gab es keinen Sechser, was zu höheren Quoten für die Fünfer führte. Insgesamt erhalten 29 Spielteilnehmer ca. 8.200 Euro pro Person. Der Jackpot für einen Sechser bei LottoPlus am Sonntag beträgt rund 200.000 Euro.

1,2 Millionen Euro bei Joker-Fünffachjackpot im Topf

Beim Joker steht zum dritten Mal insgesamt und zum zweiten Mal in diesem Jahr ein Fünffachjackpot an. Am Mittwoch wurde erneut kein Gewinner im ersten Rang ermittelt, weshalb es am Sonntag um etwa 1,2 Millionen Euro geht. Sollte es einen einzigen Gewinner geben, würde dieser den zweithöchsten Joker-Gewinn aller Zeiten erzielen.