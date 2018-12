Erneut wurde ein Bankomat in Mannswörth gesprengt.

Erneut Bankomat in Mannswörth gesprengt

Am Samstag wurde in den frühen Morgenstunden im Schwechater Ortsteil Mannswörth erneut ein Bankomat gesprengt. Tatort war wie bereits am 17. November der Geldautomat bei einer Nah & Frisch-Filiale, teilte die Polizei auf Anfrage mit.

Die Täter dürften wie damals ohne Beute geflüchtet sein. Möglicherweise waren die selben wie vor fünf Wochen am Werk, hieß es seitens der Polizei. Das Landeskriminalamt Niederösterreich ermittelt.

Feuerwehr löschte Brand nach Bankomat-Sprengung Die FF Mannwörth musste nach der Bankomat-Sprengung einen Kleinbrand löschen. Elf Helfer rückten aus, berichteten die Einsatzkräfte auf Facebook. Die Alarmierung der Feuerwehr war demnach um 3.40 Uhr erfolgt. Ein Übergreifen der Flammen vom Geldautomaten auf das Geschäftslokal des Nahversorgers in Mannswörth wurde verhindert.