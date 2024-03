Erneut antisemitische Attacken in Wien

Am Samstag wurde erneut versucht die israelische Fahne am Stadttempel in Wien herunterzureißen. Bereits am Freitag war eine Fahne des jüdischen Glaubens in der Donaustadt attackiert worden.

In Wien ist es am Samstag zu zwei antisemitischen Vorfällen gekommen.

Israelische Fahne am Stadttempel in Wien attackiert

Zwei bisher unbekannte Frauen sollen versucht haben, die israelische Flagge am Stadttempel herunterzureißen. Die Flagge wurde jedoch nicht beschädigt. In der Hagengasse in Rudolfsheim-Fünfhaus wurden von Passanten zwei Flugblätter mit antisemitischen Inhalten auf der Straße gefunden. Die Herkunft dieser Flugblätter ist derzeit nicht bekannt. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hat die Ermittlungen übernommen. Weitere Untersuchungen laufen.

Attacke auf Fahne des jüdischen Glaubens in Donaustadt

Bereits am Freitag hatte ein Mann bei der Polizei eine Anzeige erstattet, nachdem er beobachtet hatte, wie zwei unbekannte Personen, vermutlich Jugendliche, die Flagge des jüdischen Glaubens in der Donaustadt heruntergerissen, bespuckt und darauf getreten haben sollen. Die Fahne hing auf dem Platz zusammen mit Flaggen verschiedener Konfessionen. Es wird nun wegen des Verdachts auf schwere Sachbeschädigung und Herabwürdigung religiöser Lehren ermittelt. Das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ist über den Vorfall informiert.