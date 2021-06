Erneut an Baum genagelter Hase nahe Graz gefunden: Polizei sucht Tierquäler

Nahe Graz dürfte ein Tierquäler sein Unwesen treiben: Bereits zum zweiten Mal ist in Hausmannstätten (Bezirk Graz-Umgebung) ein getöteter Hase an einen Baum genagelt gefunden worden.

Sonntagnachmittag rief ein Spaziergänger bei der Polizei an und meldete, dass er in einem Wald in der Nähe des Reitstalls das tote Tier entdeckt hat.