Erneuerbaren-Investitionsförderung: Verordnung ging in Begutachtung

Die Verordnung für die Erneuerbaren-Investitionsförderung ist am Montag in Begutachtung gegangen.

Das Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG) sieht auch den Ausbau der Förderung von Photovoltaik bis 1 Megawatt, Wasserkraft (bis 2 MW), Kleinwindkraft (bis 1 MW und kleinen Biomasseanlagen (bis 50 kW) vor. Insgesamt werden diese Anlagen mit 92 Mio. Euro gefördert. Die dafür notwendige Verordnung ist mit 7. Februar in Begutachtung gegangen. Nach Ende der Begutachtungsfrist am 24. Februar soll die Förderung noch im März starten, kündigte das Umweltministerium heute (Dienstag) an.