Ermittlungserfolg in Wien: Raubgruppe ausgeforscht

Das LPD Wien konnte den Hauptverdächtigen einer Überfallserie festnehmen. Im Zuge der Vernehmungen konnte ein weiterer Täter ausgeforscht werden.

Bereits am 20.12.2018 veröffentlichte die LPD Wien eine Presseaussendung, in der über die Klärung von zwei Raubüberfällen durch Ermittler des LKA, Ermittlungsbereich Raub, Gruppe PÖTTLER, berichtet wurde. Damals konnten Kriminalisten dieser Ermittlungsgruppe einen Raub vom 09.09.2018 in der Donaustadt sowie einen Raub vom 10.12.2018 in der Inneren Stadt klären. Dieselbe Ermittlungsgruppe kann nun wieder die Klärung von zwei Raubfällen verzeichnen: